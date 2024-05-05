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Сегодня в Баку будут подведены итоги Кубка Европы по художественной гимнастике

Сегодня в Баку будут подведены итоги Кубка Европы по художественной гимнастике Сегодня будут подведены итоги Кубка Европы по художественной гимнастике, который впервые проходит в Баку.
Индивидуальные
5 мая 2024 г. 11:28
Сегодня в Баку будут подведены итоги Кубка Европы по художественной гимнастике

Сегодня будут подведены итоги Кубка Европы по художественной гимнастике, который впервые проходит в Баку.

Как сообщает Report, в последний день турнира определятся победители в индивидуальных и групповых упражнениях среди взрослых.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова выступит с обручем, мячом и лентой. Коллектив в составе Зейнаб Гумматовой, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан и Гюллю Агаларзаде представит программы с тремя лентами и двумя мячами, а также пятью обручами.

В финальном этапе в рамках выступлений юниорок Говхар Ибрагимова выполнит упражнения с обручем, Илаха Бахадырова - с мячом, а Шамс Агагусейнова - с лентой.

В Кубке Европы, который проходит на Национальной гимнастической арене 3-5 мая, принимают участие 160 спортсменов из 37 стран.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün bədii gimnastika üzrə Avropa Kubokuna yekun vurulacaq

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