Сегодня в Баку будут подведены итоги Кубка Европы по художественной гимнастике

Сегодня будут подведены итоги Кубка Европы по художественной гимнастике, который впервые проходит в Баку.

Сегодня будут подведены итоги Кубка Европы по художественной гимнастике, который впервые проходит в Баку.

Как сообщает Report , в последний день турнира определятся победители в индивидуальных и групповых упражнениях среди взрослых.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова выступит с обручем, мячом и лентой. Коллектив в составе Зейнаб Гумматовой, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан и Гюллю Агаларзаде представит программы с тремя лентами и двумя мячами, а также пятью обручами.

В финальном этапе в рамках выступлений юниорок Говхар Ибрагимова выполнит упражнения с обручем, Илаха Бахадырова - с мячом, а Шамс Агагусейнова - с лентой.

В Кубке Европы, который проходит на Национальной гимнастической арене 3-5 мая, принимают участие 160 спортсменов из 37 стран.