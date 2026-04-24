Сегодня 5 азербайджанских борцов вступают в борьбу на ЧЕ в Тиране

Сегодня 5 азербайджанских борцов вольного стиля выступления на чемпионате Европы в столице Албании Тиране.

Как сообщает Report, на ковер выйдут Ислам Базарганов (57 кг), Рашид Бабазаде (65 кг), Кянан Хейбатов (70 кг), Джабраил Гаджиев (79 кг) и Осман Нурмагомедов (97 кг).

Сегодня также за бронзу будут бороться три азербайджанские борчихи - Жаля Алиева (57 кг), Рузанна Мамедова (62 кг) и Биргюль Солтанова (65 кг).

Отметим, что ранее борцы греко-римской борьбы Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) завоевали золотые медали, а Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) - бронзовые. Азербайджанская команда по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете.

Среди женщин бронзовую медаль завоевала Гюнай Гурбанова (59 кг).