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    Сборные Азербайджана сыграли вничью в VIII туре Всемирной шахматной олимпиады

    Индивидуальные
    • 24 сентября, 2026
    • 19:39
    Сборные Азербайджана сыграли вничью в VIII туре Всемирной шахматной олимпиады

    Сборные Азербайджана провели очередные матчи в рамках 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде.

    Как сообщает Report, мужская команда в VIII туре сыграла вничью с Индией - 2:2.

    Женская команда встретилась с соперницами из Аргентины. Эта встреча также завершилась со счетом 2:2.

    Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада, которая проводится по швейцарской системе и состоит из 11 туров, завершится 27 сентября.

    Всемирная шахматная олимпиада
    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri VIII turda heç-heçə ediblər
    Azerbaijani teams draw in Round 8 of World Chess Olympiad
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