Сборные Азербайджана сыграли вничью в VIII туре Всемирной шахматной олимпиады

Сборные Азербайджана провели очередные матчи в рамках 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде.

Как сообщает Report, мужская команда в VIII туре сыграла вничью с Индией - 2:2.

Женская команда встретилась с соперницами из Аргентины. Эта встреча также завершилась со счетом 2:2.

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада, которая проводится по швейцарской системе и состоит из 11 туров, завершится 27 сентября.