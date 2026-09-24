Сборные Азербайджана сыграли вничью в VIII туре Всемирной шахматной олимпиады
Индивидуальные
- 24 сентября, 2026
- 19:39
Сборные Азербайджана провели очередные матчи в рамках 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде.
Как сообщает Report, мужская команда в VIII туре сыграла вничью с Индией - 2:2.
Женская команда встретилась с соперницами из Аргентины. Эта встреча также завершилась со счетом 2:2.
Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада, которая проводится по швейцарской системе и состоит из 11 туров, завершится 27 сентября.
Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri VIII turda heç-heçə ediblər
Azerbaijani teams draw in Round 8 of World Chess Olympiad
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