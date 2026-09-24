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    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri VIII turda heç-heçə ediblər

    Fərdi
    • 24 sentyabr, 2026
    • 19:38
    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri VIII turda heç-heçə ediblər

    Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını keçiriblər.

    "Report"un məlumatına görə, kişilərdən ibarət komanda VIII turda Hindistanla heç-heçə edib - 2:2.

    Qadınlar Argentinadan olan rəqibləri ilə qarşılaşıblar. Bu görüş də eyni hesabla bitib.

    Qeyd edək ki, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarətdir və sentyabrın 27-də başa çatacaq.

    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası Azərbaycanın şahmat millisi
    Сборные Азербайджана сыграли вничью в VIII туре Всемирной шахматной олимпиады
    Azerbaijani teams draw in Round 8 of World Chess Olympiad
    MiniBoss
    MiniBoss

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