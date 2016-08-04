Сборную Дании обокрали в Олимпийской деревне в Рио

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Глава делегации сборной Дании на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Мортен Родвитт пожаловался на многочисленные кражи в Олимпийской деревне.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам М.Родвитта, "спортсменов стали регулярно обворовывать после того, как по нашему же запросу, в Олимпийской деревне увеличилось количество обслуживающего персонала".

Он отметил, что крадут мобильные телефоны членов сборной, одежду, личные вещи и даже простыни.

Глава ассоциации гандбола Дании также пожаловался на плохие условия в помещениях Олимпийской деревни: в номерах грязно, сантехника неисправна.