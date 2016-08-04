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    Сборную Дании обокрали в Олимпийской деревне в Рио

    Глава делегации сборной Дании: Крадут мобильные телефоны членов сборной, одежду, личные вещи и даже простыни

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Глава делегации сборной Дании на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Мортен Родвитт пожаловался на многочисленные кражи в Олимпийской деревне.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам М.Родвитта, "спортсменов стали регулярно обворовывать после того, как по нашему же запросу, в Олимпийской деревне увеличилось количество обслуживающего персонала".

    Он отметил, что крадут мобильные телефоны членов сборной, одежду, личные вещи и даже простыни.

    Глава ассоциации гандбола Дании также пожаловался на плохие условия в помещениях Олимпийской деревни: в номерах грязно, сантехника неисправна.

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