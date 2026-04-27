Сборная Азербайджана, ставшая чемпионом Европы по борьбе, вернулась в Баку
Индивидуальные
- 27 апреля, 2026
- 21:24
Члены сборной Азербайджана по вольной борьбе, ставшей чемпионом Европы в командном зачете, вернулись в Баку.
Как передает Report, на соревнованиях в в Албании наши спортсмены завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась торжественная встреча азербайджанских спортсменов.
Напомним, что азербайджанская сборная по вольной борьбе заняла первое место в командном зачете на чемпионате Европы в столице Албании Тиране.
Команда набрала 152 очка и в 6-й раз стала чемпионом Европы. Сборная Азербайджана по вольной борьбе до этого на континентальных первенствах становилась первой в командном зачете в 2009, 2017, 2022, 2023 и 2025 годах.
