    Сборная Азербайджана по шахматам вышла в четвертьфинал ЧМ в Испании

    Индивидуальные
    • 20 ноября, 2025
    • 20:40
    Сборная Азербайджана по шахматам вышла в четвертьфинал ЧМ в Испании

    Женская сборная Азербайджана по шахматам одержала очередную победу на чемпионате мира, проходящем в испанском городе Линарес.

    Как сообщает Report, наша команда обыграла сборную Испании в IV туре со счетом 3,5:0,5.

    В 1/4 финала Азербайджан встретится с Грузией.

    Отметим, что в составе сборной выступают Ульвия Фаталиева, Гёвхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева. Капитан команды - Илаха Гадимова.

    Чемпионат мира завершится 23 ноября.

    шахматы чемпионат мира сборная Азербайджана четвертьфинал
    Azərbaycan şahmat millisi dünya çempionatında 1/4 finala yüksəlib

    Лента новостей