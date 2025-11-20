Сборная Азербайджана по шахматам вышла в четвертьфинал ЧМ в Испании

Женская сборная Азербайджана по шахматам одержала очередную победу на чемпионате мира, проходящем в испанском городе Линарес.

Как сообщает Report, наша команда обыграла сборную Испании в IV туре со счетом 3,5:0,5.

В 1/4 финала Азербайджан встретится с Грузией.

Отметим, что в составе сборной выступают Ульвия Фаталиева, Гёвхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева. Капитан команды - Илаха Гадимова.

Чемпионат мира завершится 23 ноября.