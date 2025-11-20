Сборная Азербайджана по шахматам вышла в четвертьфинал ЧМ в Испании
Индивидуальные
- 20 ноября, 2025
- 20:40
Женская сборная Азербайджана по шахматам одержала очередную победу на чемпионате мира, проходящем в испанском городе Линарес.
Как сообщает Report, наша команда обыграла сборную Испании в IV туре со счетом 3,5:0,5.
В 1/4 финала Азербайджан встретится с Грузией.
Отметим, что в составе сборной выступают Ульвия Фаталиева, Гёвхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева. Капитан команды - Илаха Гадимова.
Чемпионат мира завершится 23 ноября.
Последние новости
22:14
Axios: США заверили Украину, что ее позиции будут учтены и добавлены в планДругие страны
22:04
В Бразилии на COP30 произошел пожарДругие страны
22:03
На заседании донорской группы подписаны соглашения по поддержке ПалестиныДругие страны
21:59
Армия Израиля обнаружила в секторе Газа туннель протяженностью 7 кмДругие страны
21:44
Глава Минсельхоза: Главная цель - перенаправить фермеров в более прибыльные отраслиАПК
21:35
Фото
Израиль и Азербайджан обсудили партнерство по ряду направлений - ОБНОВЛЕНОБизнес
21:33
Фото
Азербайджанские фехтовальщики взяли золото Исламиады - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
21:09
WSJ: Рубио обсудит план Вашингтона по Украине с чиновниками ЕСДругие страны
20:56