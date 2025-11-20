İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan şahmat millisi dünya çempionatında 1/4 finala yüksəlib

    Fərdi
    • 20 noyabr, 2025
    • 20:30
    Azərbaycan şahmat millisi dünya çempionatında 1/4 finala yüksəlib

    Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi İspaniyanın Linares şəhərində təşkil olunan dünya çempionatında növbəti görüşlərində qələbə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, yığma IV turda İspaniya ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma təmsilçilərimizin 3,5:0,5 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Bu nəticə ilə Azərbaycan 1/4 finala yüksəlib və bu raundda Gürcüstanla qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, millinin heyətində Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva, Gülnar Məmmədova və Ayan Allahverdiyeva yer alıb. Komandanın kapitanı İlahə Qədimovadır.

    Dünya çempionatı noyabrın 23-də başa çatacaq.

    Şahmat dünya çempionatı İspaniya Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi
    Сборная Азербайджана по шахматам вышла в четвертьфинал ЧМ в Испании

    Son xəbərlər

    21:46
    Foto

    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Kubokunda 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanıblar

    Fərdi
    21:35
    Video

    Məcnun Məmmədov: "Əsas məqsəd fermerlərin daha gəlirli sahələrə yönləndirilməsidir"

    ASK
    21:34

    WSJ: Rubio Vaşinqtonun Ukrayna planını Aİ rəsmiləri ilə müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    21:22
    Foto

    İslamiada: Azərbaycanın sablya növü üzrə qılıncoynadanları qızıl medal qazanıblar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    21:19
    Foto

    Azərbaycan və İsrail hökumətləri arasında Birgə Komissiyanın növbəti Protokolu imzalanıb - YENİLƏNİB

    Biznes
    20:50
    Foto

    Çelenc Kuboku: "Xilasedici" növbəti mərhələyə yüksəlib

    Komanda
    20:39

    Zelenski ABŞ-dən müharibənin həllinə dair plan layihəsini alıb

    Digər ölkələr
    20:34

    Britaniya "Lukoyl"un Bolqarıstandakı törəmə şirkətləri üçün lisenziyanın müddətini uzadıb

    Digər ölkələr
    20:30

    Azərbaycan şahmat millisi dünya çempionatında 1/4 finala yüksəlib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti