Сборная Азербайджана по дзюдо стала победителем VI Исламиады

Сборная Азербайджана по дзюдо стала победителем VI Игр исламской солидарности в Саудовской Аравии.

Как сообщает сотрудник Report из Эр-Рияда, в финале наша команда встретилась со сборной Узбекистана.

Встреча завершилась победой азербайджанских дзюдоистов со счетом 4:0