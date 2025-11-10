Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    • 10 ноября, 2025
    • 19:35
    Сборная Азербайджана по дзюдо стала победителем VI Игр исламской солидарности в Саудовской Аравии.

    Как сообщает сотрудник Report из Эр-Рияда, в финале наша команда встретилась со сборной Узбекистана.

    Встреча завершилась победой азербайджанских дзюдоистов со счетом 4:0

    Azərbaycanın cüdo millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi olub

    Сборная Азербайджана по дзюдо стала победителем VI Исламиады

