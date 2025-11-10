İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Fərdi
    • 10 noyabr, 2025
    • 19:28
    Azərbaycanın cüdo millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi olub

    Azərbaycanın cüdo millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi olub.

    "Report"un Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyada ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yığma finalda Özbəkistan kollektivi ilə qarşılaşıb.

    Görüş Azərbaycan millisinin 4:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb

    Сборная Азербайджана по дзюдо стала победителем VI Исламиады

