Azərbaycanın cüdo millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi olub
Fərdi
- 10 noyabr, 2025
- 19:28
Azərbaycanın cüdo millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi olub.
"Report"un Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyada ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yığma finalda Özbəkistan kollektivi ilə qarşılaşıb.
Görüş Azərbaycan millisinin 4:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb
Son xəbərlər
19:51
Ermənistanın XİN başçısı Danimarkaya işgüzar səfər edəcəkRegion
19:38
Video
Dehlidə avtomobildə partlayış nəticəsində 8 nəfər həlak olub, 24 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
19:33
İsrail "Hizbullah"ın Livandakı hədəflərinə zərbələr endiribDigər ölkələr
19:28
Foto
Azərbaycanın cüdo millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi olubFərdi
19:15
TRIPP iri investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi üçün zəruri şərtdir – RƏYİnfrastruktur
19:13
Balakəndə çoban iti 83 yaşlı kişini parçalayaraq öldürübHadisə
19:01
Babək Quliyev Türkiyə - Ukrayna matçının hakim-inspektoru olacaqFutbol
18:51
Hərbi parad Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan həmrəyliyin nümayişi idi - RƏYXarici siyasət
18:38