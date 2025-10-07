Сборная Азербайджана по човгану победила на III Играх СНГ

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    • 07 октября, 2025
    • 12:18
    Сборная Азербайджана по човгану стала победилелем III Игр стран СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из Шеки, в финале команда встретилась со сборной Узбекистана и победила со счетом 3:0.

    Голы забили Шахмар Нагизаде, Вахид Мамедов и Тарлан Гурбаналиев.

    Отметим, что третье место заняла сборная Кыргызстана.

    Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarının qalibi olub
    Azerbaijan clinches victory in chovgan at 3rd CIS Games

