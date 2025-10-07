Сборная Азербайджана по човгану победила на III Играх СНГ
07 октября, 2025
12:18
Сборная Азербайджана по човгану стала победилелем III Игр стран СНГ.
Как сообщает корреспондент Report из Шеки, в финале команда встретилась со сборной Узбекистана и победила со счетом 3:0.
Голы забили Шахмар Нагизаде, Вахид Мамедов и Тарлан Гурбаналиев.
Отметим, что третье место заняла сборная Кыргызстана.
