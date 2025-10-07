İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarının qalibi olub

    • 07 oktyabr, 2025
    Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarının qalibi adını qazanıb.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, milli finalda Özbəkistanla üz-üzə gəlib.

    Görüş Azərbaycan komandasının 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qolları Şahmar Nağızadə, Vahid Məmmədov, və Tərlan Qurbanəliyev rəqib qapısından keçiriblər.

    Qeyd edək ki, üçüncü yeri Qırğızıstan yığması tutub.

