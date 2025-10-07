Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarının qalibi olub
Fərdi
- 07 oktyabr, 2025
- 11:38
Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarının qalibi adını qazanıb.
"Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, milli finalda Özbəkistanla üz-üzə gəlib.
Görüş Azərbaycan komandasının 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qolları Şahmar Nağızadə, Vahid Məmmədov, və Tərlan Qurbanəliyev rəqib qapısından keçiriblər.
Qeyd edək ki, üçüncü yeri Qırğızıstan yığması tutub.
