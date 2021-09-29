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Роналду установил рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов

Роналду установил рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду побил рекорд бывшего голкипера мадридского "Реала" Икера Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов.
Индивидуальные
29 сентября 2021 г. 23:20
Роналду установил рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов
Криштиану Роналду

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду побил рекорд бывшего голкипера мадридского "Реала" Икера Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на РБК, португалец вышел в стартовом составе английского клуба на игру группы F против испанского "Вильярреала". Это 178-й матч Роналду в Лиге чемпионов, у бывшего вратаря сборной Испании — 177.

В топ-5 по количеству игр также входят Хави (151), Лионель Месси (151) и Рауль (142).

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" в конце августа, перейдя из "Ювентуса". Срок соглашения с 36-летним нападающим составил два года с возможностью продления еще на один сезон.

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