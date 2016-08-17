Рио-2016: Азербайджанский каноист перешел в финал - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Представляющий Азербайджан на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро каноист Валентин Демьяненко выступил в полуфинале.

Как сообщает Report, 33-летний спортсмен достиг финиша за 40,298 секунды.

Он стал вторым, отстав от грузина Заза Надирадзе на 0,152 секунды.

В финале, наряду с Надирадзе, соперниками Демьяненко будут победители других полуфинальных заплывов - бразилец Исакиас Кейруш дос Сантос (39,659), бывший член сборной Азербайджана, ныне представляющий Россию Андрей Крайтор (40,394), а также испанец Альфонсо Бенавидес Лопес де Аяла (40,038), француз Томас Симар (40,670), китаец Гианг Ли (40,066) и чех Мартин Фукса (40,311).

***16:51, 17:51

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в гребле на байдарках Валентин Демьяненко приступил к борьбе.

Как сообщает Report, 33-летний спортсмен преодолел дистанцию в 200 метров за 39,749 секунды и стал победителем, опередив всех соперников.

Попав в первую пятерку, по условиям регламента Демьяненко перешел в полуфинал. Очередной заплыв гребца начнется в 17:42.

Его соперниками будут Штефан Кирай (Германия), Заза Надирадзе (Грузия), Эльдер Сильва (Португалия), Джонатан Хайду (Венгрия), Юрий Чебан (Украина) и Марк Ольдершоу (Канада). Согласно регламенту, в финал перейдут каноисты, преодолевшие дистанцию в первых двух рядах, и 2 спортсмена, занявшие в третьем заплыве 3 место.