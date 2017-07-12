Результаты взятых у некоторых азербайджанских спортсменов допинг-тестов оказались положительными - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Результаты взятых у некоторых азербайджанских спортсменов допинг-тестов оказались положительными.

Об этом Report заявила исполнительный директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли.

По ее словам, в итоге процесса, охватившего после IV Игр исламской солидарности 109 спортсменов различных национальных федераций, произошла неприятная ситуация.

Ш.Гусейнли пока не стала перечислять виды спорта, имена и число спортсменов. Руководитель AMADA заявила, что в ближайшее время представит обширную информацию по этому поводу.

Отметим, что допинг-тесты были проанализированы в антидопинговой лаборатории в Кельне (Германия).