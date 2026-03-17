Пять спортсменов стали "послами спорта" Азербайджана на 2026 год

На заседании Коллегии Министерства молодежи и спорта Азербайджана определены "послы спорта" на 2026 год.

Как сообщает Report, по результатам голосования "послами спорта" избраны Ульвия Фаталиева (шахматы), Вафа Мусаева (альпинизм), Айнур Юсифова (гимнастика), Дадаш Дадашбейли (тяжелая атлетика) и Эльчин Асадов (велоспорт).

Отметим, что проект "Послы спорта" направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни в стране.