Пять спортсменов стали "послами спорта" Азербайджана на 2026 год
Индивидуальные
- 17 марта, 2026
- 16:21
На заседании Коллегии Министерства молодежи и спорта Азербайджана определены "послы спорта" на 2026 год.
Как сообщает Report, по результатам голосования "послами спорта" избраны Ульвия Фаталиева (шахматы), Вафа Мусаева (альпинизм), Айнур Юсифова (гимнастика), Дадаш Дадашбейли (тяжелая атлетика) и Эльчин Асадов (велоспорт).
Отметим, что проект "Послы спорта" направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни в стране.
16:48
Пиньо: ЕС рассчитывает на скорейшее разблокирование кредита для УкраиныДругие страны
16:41
В Азербайджане увеличено число замминистров в МинцифрыИКТ
16:38
Остатки средств ряда госфондов в Азербайджане направят на единый казначейский счетФинансы
16:33
Байрамов и Сикорский обсудили ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе - ДОПОЛНЕНОВнешняя политика
16:31
В Баку обновляют автобусы на маршруте №202Инфраструктура
16:29
Пашинян созвал пятое за неполный месяц заседание СовбезаВ регионе
16:21
Пять спортсменов стали "послами спорта" Азербайджана на 2026 годИндивидуальные
16:07
Евлах выбран "Спортивной столицей" Азербайджана на 2027 годИндивидуальные
16:06
Фото