    Azərbaycanın 2026-cı il üzrə "İdman səfirləri" müəyyənləşib

    • 17 mart, 2026
    • 16:06
    Azərbaycanın 2026-cı il üzrə İdman səfirləri müəyyənləşib

    Gənclər və İdman Nazirliyinin Kollegiya iclasında 2026-cı il üzrə "İdman səfirləri" müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, səsvermənin nəticələrinə əsasən, Ülviyyə Fətəliyeva (şahmat), Vəfa Musayeva (alpinizm), Aynur Yusifova (gimnastika), Dadaş Dadaşbəyli (ağırlıqqaldırma) və Elçin Əsədov (velosiped) növbəti il üçün "İdman səfiri" seçiliblər.

    Qeyd edək ki, "İdman səfirləri" layihəsi ölkədə idmanın təbliği və sağlam həyat tərzinin təşviqi məqsədi daşıyır.

    Gənclər və İdman Nazirliyinin Kollegiya iclası İdman səfirləri Ülviyyə Fətəliyeva Vəfa Musayeva
    Пять спортсменов стали "послами спорта" Азербайджана на 2026 год
    Five athletes named Azerbaijan's sports ambassadors for 2026

