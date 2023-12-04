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Президент FIA прибыл в Баку

Президент FIA прибыл в Баку Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед Бен Сулайем прибыл в Баку.
Индивидуальные
4 декабря 2023 г. 23:40
Президент FIA прибыл в Баку

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед Бен Сулайем прибыл в Баку.

Как сообщает Report, Мохаммед Бен Сулайем примет участие в заседаниях Генеральной ассамблеи FIA и церемонии награждения (FIA Prize-Giving Ceremony), которые пройдут в столице 5-8 декабря.

Отметим, что для участия в Неделе FIA в Баку прибудут делегаты и представители автомобильных клубов из 128 стран.

Решение о проведении в Азербайджане этого престижного мероприятия было принято в декабре прошлого года на заседании Генеральной ассамблеи FIA в итальянской Болонье. За организацию международного мероприятия в области автомобильного спорта боролись несколько стран. Азербайджан победил по итогам голосования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFIA prezidenti Bakıya gəlib

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