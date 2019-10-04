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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил гроссмейстера Теймура Раджабова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил гроссмейстера Теймура Ра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил гроссмейстера Теймура Раджабова по случаю победы на Кубке мира.

Как передает Report, в поздравлении говорится:

"Дорогой Теймур,

Сердечно поздравляю тебя с победой на соревнованиях Кубка мира, проходивших в российском городе Ханты-Мансийск.

Этой победой, которую ты завоевал, продемонстрировав высокое мастерство, настойчивость и волю, ты как первый наш шахматист, ставший обладателем Кубка мира, открыл славную страницу в истории азербайджанского спорта.

Передаю тебе наилучшие пожелания, желаю новых успехов".

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