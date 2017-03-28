 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Представлен клип "Салам, Баку" - гимн волонтеров - ФОТО

    Слова гимна принадлежат Эльчину Сафарову, а музыка – Тунзале Агаевой

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Представлен клип "Салам, Баку" - гимн волонтеров ("Salam, Bakı – Könüllülərin himni") в исполнении волонтеров IV Игр исламской солидарности и звездного посла игр Тунзали Агаевой.

    Как сообщили Report из Операционного комитета игр, хотя в гимне использован жанр в стиле поп-музыки, здесь также звучат тар, кяманча, бубен и ударные инструменты.

    Гимн исполняется Т.Агаевой совместно с прошедшими отборочный этап талантливыми волонтерами и участниками конкурса "Голос Азербайджана" ("Azərbaycanın səsi").

    Отметим, что слова гимна волонтеров принадлежат директору Операционного комитета игр Эльчину Сафарову, а музыка – звездному послу Тунзале Агаевой. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi