Представлен клип "Салам, Баку" - гимн волонтеров - ФОТО

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Представлен клип "Салам, Баку" - гимн волонтеров ("Salam, Bakı – Könüllülərin himni") в исполнении волонтеров IV Игр исламской солидарности и звездного посла игр Тунзали Агаевой.

Как сообщили Report из Операционного комитета игр, хотя в гимне использован жанр в стиле поп-музыки, здесь также звучат тар, кяманча, бубен и ударные инструменты.

Гимн исполняется Т.Агаевой совместно с прошедшими отборочный этап талантливыми волонтерами и участниками конкурса "Голос Азербайджана" ("Azərbaycanın səsi").

Отметим, что слова гимна волонтеров принадлежат директору Операционного комитета игр Эльчину Сафарову, а музыка – звездному послу Тунзале Агаевой.