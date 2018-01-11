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    Председатель "Ирели" назначен генеральным секретарем федерации

    Миргасан Сеидов заменил Мир-Джаббара Сеидова

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Произведено назначение на пост генерального секретаря Национальной федерации каратэ Азербайджана (НФКА).

    Как сообщил Report президент НФКА Яшар Баширов, ответственный пост был поручен председателю Общественного Объединения "Ирели" Миргасану Сеидову.

    Мир-Джаббар Сеидов, работавший до назначения М.Сеидова на должности генерального секретаря, после этого будет исполнять обязанности ответственного секретаря. Новый и бывший генеральные секретари не имеют родственных связей.

    Отметим, что Миргасан Сеидов родился 15 июля 1989 году в городе Сумгайыт. 27 июня 2014 года он был избран председателем Общественного Объединения "Ирели", а 29 мая 2015 года членом Совета вещания Общественной Телерадиовещательной Компании на 6-летний срок.

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