Посвященный памяти Вугара Гашимова турнир "ShamkirChess" отложен

По причине коронавируса отменен запланированный традиционный турнир "ShamkirChess", посвященный памяти известного азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.

Об этом Report заявил вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

По его словам, соревнования не пройдут в мае, как было запланировано ранее.

"На данный момент невозможно назвать точную дату проведения турнира. Надеемся, что в ближайшее время коронавирус удастся победить и лишь после этого мы приступим к реализации задуманных работ".

Отметим, что "ShamkirChess" проводится с 2014 года.

Нынешний чемпион мира Магнус Карлсен четырежды (2014, 2015, 2018, 2019), а азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров дважды (2016, 2017) становились победителями турнира.

Напомним, что азербайджанский гроссмейстер Вугар Гашимов скончался от тяжелой болезни 11 января 2014 года.