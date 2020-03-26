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Посвященный памяти Вугара Гашимова турнир "ShamkirChess" отложен

Посвященный памяти Вугара Гашимова турнир "ShamkirChess" отложен

По причине коронавируса отменен запланированный традиционный турнир "ShamkirChess", посвященный памяти известного азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.

Об этом Report заявил вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

По его словам, соревнования не пройдут в мае, как было запланировано ранее. 

"На данный момент невозможно назвать точную дату проведения турнира. Надеемся, что в ближайшее время  коронавирус удастся победить и лишь после этого мы приступим к реализации задуманных работ".

Отметим, что "ShamkirChess" проводится с 2014 года. 

Нынешний чемпион мира Магнус Карлсен четырежды (2014, 2015, 2018, 2019), а азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров дважды (2016, 2017) становились победителями турнира. 

Напомним, что азербайджанский гроссмейстер Вугар Гашимов скончался от тяжелой болезни 11 января 2014 года. 

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