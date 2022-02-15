Пекин-2022: Азербайджанская фигуристка вышла в финал

Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова завоевала путевку в финальный этап зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова завоевала путевку в финальный этап зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Как сообщает Report, 19-летняя спортсменка набрала 61,82 балла в короткой программе и на данный момент занимает 10-е место.

Поскольку шесть участников еще не приступили к борьбе на Олимпиаде, Рябова обеспечила себе место в числе 24 лучших участников. Фигуристка выступит в произвольной программе 17 февраля.

Ранее азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев занял на Олимпиаде в Пекине 18-е место. Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине завершатся 20 февраля.