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Пекин-2022: Азербайджанская фигуристка вышла в финал

Пекин-2022: Азербайджанская фигуристка вышла в финал Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова завоевала путевку в финальный этап зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Индивидуальные
15 февраля 2022 г. 17:53
Пекин-2022: Азербайджанская фигуристка вышла в финал

Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова завоевала путевку в финальный этап зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Как сообщает Report, 19-летняя спортсменка набрала 61,82 балла в короткой программе и на данный момент занимает 10-е место.

Поскольку шесть участников еще не приступили к борьбе на Олимпиаде, Рябова обеспечила себе место в числе 24 лучших участников. Фигуристка выступит в произвольной программе 17 февраля.

Ранее азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев занял на Олимпиаде в Пекине 18-е место. Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине завершатся 20 февраля.

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Версия на английском языке Beijing 2022: Azerbaijani representative reaches final
Версия на азербайджанском языке Pekin-2022: Azərbaycan təmsilçisi finala yüksəlib

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