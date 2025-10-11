Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-при

    Индивидуальные
    • 11 октября, 2025
    • 02:10
    Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-при

    В столице Перу Лиме состоялась жеребьевка Гран-при по дзюдо.

    Как сообщает "Report", по итогам жеребьевки определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов.

    Азербайджан на турнире будет представлен 16 спортсменами (13 мужчин и 3 женщины) в 9 весовых категориях. В соревнованиях примут участие 284 дзюдоиста (165 мужчин и 119 женщин) из 49 стран.

    Мужчины

    60 кг, 1/8 финала
    Ахмед Юсифов – Пелояме Талент (Ботсвана)

    66 кг, 1/8 финала
    Руслан Пашаев – победитель пары Ари Берлинер (США) / Георгиос Баларцисвили (Кипр)
    Решад Елкиев – победитель пары Чарли Янг (Великобритания) / Петрос Христодулидес (Кипр)

    73 кг, 1/8 финала
    Хидаят Гейдаров – победитель пары Дайян Булемтафес (Франция) / Джастин Лемир (Канада)
    Рашид Мамедалиев – победитель пары Алдаир Барте Чирринос (Перу) / Эмилиано Сауседо Гольдшмид (США)

    81 кг, 1/16 финала
    Вусал Гелендарзаде – Хорхе Перес (Чили)

    81 кг, 1/8 финала
    Омер Раджабли – победитель пары Луис Париче (Венесуэла) / Александр Сезар (Куба)

    90 кг, 1/8 финала
    Вугар Талыбов – Тициано Фальконе (Италия)
    Мурад Фатиев – победитель пары Александр Нижник (США) / Гильерме Шмидт (Бразилия)

    100 кг, 1/8 финала
    Зелим Коцоев – победитель пары Дарил Ямамото (Перу) / Лазар Здрале (Сербия)
    Эждар Багиров – победитель пары Анхель Антонио Гини (Парагвай) / Максимс Дуйновс (Латвия)

    +100 кг, 1/8 финала
    Ушанги Кокаури – победитель пары Хосе Нова Алкантара (Доминикана) / Стефан Ковинич (Черногория)
    Кенан Насибов – Хангарид Гантулга (Монголия)

    Женщины

    48 кг, 1/8 финала
    Кёнюль Алиева – Эрика Хара (Эквадор)

    52 кг, 1/16 финала
    Хадиджа Гаджиева – Нило Модисе (Ботсвана)

    52 кг, 1/8 финала
    Айдан Велиева – Габриэла Консейсао (Бразилия)

    Отметим, что Туран Байрамов (60 кг) был исключён из состава из-за травмы.

    Заголовок:
    Определились соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-при в Лиме

    Azərbaycan cüdoçularının Qran-pri turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Последние новости

    02:44

    На юге Чили объявили угрозу цунами после сильного землетрясения

    Другие страны
    02:10

    Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-при

    Индивидуальные
    01:59

    СМИ: ОАЭ потратили $1,8 млрд на гуманитарную помощь для сектора Газа

    Другие страны
    01:27

    Трамп: США 1 ноября введут 100% пошлины на товары из КНР

    Другие страны
    01:03

    ЧМ-2026: Состоялось еще 8 матчей отборочного этапа еврозоны

    Футбол
    00:51
    Видео

    ЧМ-2026: Сборная Азербайджана проиграла Франции на выезде - ОБНОВЛЕНО-5

    Футбол
    00:08

    СМИ: Премьер-министром Франции вновь назначили Лекорню

    Другие страны
    00:00

    Минуло пять лет со дня четвертого ракетного обстрела армянами Гянджи

    Карабах
    23:39

    Американские военные прибыли в Израиль

    Другие страны
    Лента новостей