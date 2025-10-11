Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-при
- 11 октября, 2025
- 02:10
В столице Перу Лиме состоялась жеребьевка Гран-при по дзюдо.
Как сообщает "Report", по итогам жеребьевки определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов.
Азербайджан на турнире будет представлен 16 спортсменами (13 мужчин и 3 женщины) в 9 весовых категориях. В соревнованиях примут участие 284 дзюдоиста (165 мужчин и 119 женщин) из 49 стран.
Мужчины
60 кг, 1/8 финала
Ахмед Юсифов – Пелояме Талент (Ботсвана)
66 кг, 1/8 финала
Руслан Пашаев – победитель пары Ари Берлинер (США) / Георгиос Баларцисвили (Кипр)
Решад Елкиев – победитель пары Чарли Янг (Великобритания) / Петрос Христодулидес (Кипр)
73 кг, 1/8 финала
Хидаят Гейдаров – победитель пары Дайян Булемтафес (Франция) / Джастин Лемир (Канада)
Рашид Мамедалиев – победитель пары Алдаир Барте Чирринос (Перу) / Эмилиано Сауседо Гольдшмид (США)
81 кг, 1/16 финала
Вусал Гелендарзаде – Хорхе Перес (Чили)
81 кг, 1/8 финала
Омер Раджабли – победитель пары Луис Париче (Венесуэла) / Александр Сезар (Куба)
90 кг, 1/8 финала
Вугар Талыбов – Тициано Фальконе (Италия)
Мурад Фатиев – победитель пары Александр Нижник (США) / Гильерме Шмидт (Бразилия)
100 кг, 1/8 финала
Зелим Коцоев – победитель пары Дарил Ямамото (Перу) / Лазар Здрале (Сербия)
Эждар Багиров – победитель пары Анхель Антонио Гини (Парагвай) / Максимс Дуйновс (Латвия)
+100 кг, 1/8 финала
Ушанги Кокаури – победитель пары Хосе Нова Алкантара (Доминикана) / Стефан Ковинич (Черногория)
Кенан Насибов – Хангарид Гантулга (Монголия)
Женщины
48 кг, 1/8 финала
Кёнюль Алиева – Эрика Хара (Эквадор)
52 кг, 1/16 финала
Хадиджа Гаджиева – Нило Модисе (Ботсвана)
52 кг, 1/8 финала
Айдан Велиева – Габриэла Консейсао (Бразилия)
Отметим, что Туран Байрамов (60 кг) был исключён из состава из-за травмы.
