Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-при

В столице Перу Лиме состоялась жеребьевка Гран-при по дзюдо.

Как сообщает "Report", по итогам жеребьевки определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов.

Азербайджан на турнире будет представлен 16 спортсменами (13 мужчин и 3 женщины) в 9 весовых категориях. В соревнованиях примут участие 284 дзюдоиста (165 мужчин и 119 женщин) из 49 стран.

Мужчины

60 кг, 1/8 финала

Ахмед Юсифов – Пелояме Талент (Ботсвана)

66 кг, 1/8 финала

Руслан Пашаев – победитель пары Ари Берлинер (США) / Георгиос Баларцисвили (Кипр)

Решад Елкиев – победитель пары Чарли Янг (Великобритания) / Петрос Христодулидес (Кипр)

73 кг, 1/8 финала

Хидаят Гейдаров – победитель пары Дайян Булемтафес (Франция) / Джастин Лемир (Канада)

Рашид Мамедалиев – победитель пары Алдаир Барте Чирринос (Перу) / Эмилиано Сауседо Гольдшмид (США)

81 кг, 1/16 финала

Вусал Гелендарзаде – Хорхе Перес (Чили)

81 кг, 1/8 финала

Омер Раджабли – победитель пары Луис Париче (Венесуэла) / Александр Сезар (Куба)

90 кг, 1/8 финала

Вугар Талыбов – Тициано Фальконе (Италия)

Мурад Фатиев – победитель пары Александр Нижник (США) / Гильерме Шмидт (Бразилия)

100 кг, 1/8 финала

Зелим Коцоев – победитель пары Дарил Ямамото (Перу) / Лазар Здрале (Сербия)

Эждар Багиров – победитель пары Анхель Антонио Гини (Парагвай) / Максимс Дуйновс (Латвия)

+100 кг, 1/8 финала

Ушанги Кокаури – победитель пары Хосе Нова Алкантара (Доминикана) / Стефан Ковинич (Черногория)

Кенан Насибов – Хангарид Гантулга (Монголия)

Женщины

48 кг, 1/8 финала

Кёнюль Алиева – Эрика Хара (Эквадор)

52 кг, 1/16 финала

Хадиджа Гаджиева – Нило Модисе (Ботсвана)

52 кг, 1/8 финала

Айдан Велиева – Габриэла Консейсао (Бразилия)

Отметим, что Туран Байрамов (60 кг) был исключён из состава из-за травмы.

Заголовок:

Определились соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-при в Лиме