İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Azərbaycan cüdoçularının Qran-pri turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    • 11 oktyabr, 2025
    • 01:01
    Azərbaycan cüdoçularının Qran-pri turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Perunun paytaxtı Limada təşkil olunacaq cüdo üzrə Qran-pri turnirinin püşkatma mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, püşkatmanın nəticələrinə əsasən Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib.

    Yarışda Azərbaycan 9 çəki dərəcəsində 16 idmançı (13 kişi, 3 qadın) ilə təmsil olunacaq. Qran-pri turnirində ümumilikdə 49 ölkədən 284 cüdoçu (165 kişi, 119 qadın) iştirak edəcək.

    Kişilər

    60 kq, 1/8 final

    Əhməd Yusifov – Peloyame Talent (Botsvana)

    66 kq, 1/8 final

    Ruslan Paşayev – Ari Berliner (ABŞ) / Georgios Balarcişvili (Kipr) cütünün qalibi ilə

    Rəşad Yelkiyev – Çarli Yanq (Böyük Britaniya) / Petros Xristodulides (Kipr) cütünün qalibi ilə

    73 kq, 1/8 final

    Hidayət Heydərov – Dayyan Bulemtafes (Fransa) / Castin Lemir (Kanada) cütünün qalibi ilə

    Rəşid Məmmədəliyev – Aldair Barte Çirrinos (Peru) / Emiliano Sausedo Qoldşmid (ABŞ) cütünün qalibi ilə

    81 kq, 1/16 final

    Vüsal Qələndərzadə – Xorxe Peres (Çili)

    81 kq, 1/8 final

    Ömər Rəcəbli – Luis Pariçe (Venesuela) / Aleksandr Sezar (Kuba) cütünün qalibi ilə

    90 kq, 1/8 final

    Vüqar Talıbov – Tiziano Falkone (İtaliya)

    Murad Fətiyev – Aleksandr Nijnik (ABŞ) / Gilyerme Şimidt (Braziliya) cütünün qalibi ilə

    100 kq, 1/8 final

    Zelim Kotsoyev – Daril Yamamoto (Peru) / Lazar Zdrale (Serbiya) cütünün qalibi ilə

    Əjdər Bağırov – Anxel Antonio Gini (Paraqvay) / Maksims Duynovs (Latviya)

    +100 kq, 1/8 final

    Uşanqi Kokauri – Xose Nova Alkantara (Dominikan) / Stefan Koviniç (Monteneqro) cütünün qalibi ilə

    Kənan Nəsibov – Xanqarid Qantulqa (Monqolustan)

    Qadınlar

    48 kq, 1/8 final

    Könül Əliyeva – Erika Xara (Ekvador)

    52 kq, 1/16 final

    Xədicə Qədəşova – Neelo Modise (Botsvana)

    52 kq, 1/8 final

    Aydan Vəliyeva – Qabriela Konseysau (Braziliya)

    Qeyd edək ki, Turan Bayramov (60 kq) zədə səbəbindən heyətdən çıxarılıb.

    qran-pri cüdo rəqiblər püşkatma mərasimi

    Son xəbərlər

    01:20

    Ayxan Abbasov: "Futbolçuların əzmkarlıq göstərmələri vacib idi"

    Futbol
    01:13

    KİV: HƏMAS oktyabrın 13-də girovları azad edəcək

    Digər ölkələr
    01:01

    Azərbaycan cüdoçularının Qran-pri turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    00:50

    KİV: Beynəlxalq qüvvələr Qəzza zolağında oktyabrın 12-də yerləşdiriləcək

    Digər ölkələr
    00:43

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutub

    Futbol
    00:39
    Video

    DÇ-2026: Azərbaycan millisi səfərdə Fransaya məğlub olub - YENİLƏNİB-5

    Futbol
    00:37

    Makron yenidən Lekornyunu Baş nazir təyin edib

    Digər ölkələr
    00:26
    Video

    Həyat yoldaşım, qızımla tankla Gürcüstanla sərhədə gəldik - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    00:03

    Salyanda avtomobil 22 yaşlı gənci vuraraq öldürüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti