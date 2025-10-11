Azərbaycan cüdoçularının Qran-pri turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib
- 11 oktyabr, 2025
- 01:01
Perunun paytaxtı Limada təşkil olunacaq cüdo üzrə Qran-pri turnirinin püşkatma mərasimi keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, püşkatmanın nəticələrinə əsasən Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib.
Yarışda Azərbaycan 9 çəki dərəcəsində 16 idmançı (13 kişi, 3 qadın) ilə təmsil olunacaq. Qran-pri turnirində ümumilikdə 49 ölkədən 284 cüdoçu (165 kişi, 119 qadın) iştirak edəcək.
Kişilər
60 kq, 1/8 final
Əhməd Yusifov – Peloyame Talent (Botsvana)
66 kq, 1/8 final
Ruslan Paşayev – Ari Berliner (ABŞ) / Georgios Balarcişvili (Kipr) cütünün qalibi ilə
Rəşad Yelkiyev – Çarli Yanq (Böyük Britaniya) / Petros Xristodulides (Kipr) cütünün qalibi ilə
73 kq, 1/8 final
Hidayət Heydərov – Dayyan Bulemtafes (Fransa) / Castin Lemir (Kanada) cütünün qalibi ilə
Rəşid Məmmədəliyev – Aldair Barte Çirrinos (Peru) / Emiliano Sausedo Qoldşmid (ABŞ) cütünün qalibi ilə
81 kq, 1/16 final
Vüsal Qələndərzadə – Xorxe Peres (Çili)
81 kq, 1/8 final
Ömər Rəcəbli – Luis Pariçe (Venesuela) / Aleksandr Sezar (Kuba) cütünün qalibi ilə
90 kq, 1/8 final
Vüqar Talıbov – Tiziano Falkone (İtaliya)
Murad Fətiyev – Aleksandr Nijnik (ABŞ) / Gilyerme Şimidt (Braziliya) cütünün qalibi ilə
100 kq, 1/8 final
Zelim Kotsoyev – Daril Yamamoto (Peru) / Lazar Zdrale (Serbiya) cütünün qalibi ilə
Əjdər Bağırov – Anxel Antonio Gini (Paraqvay) / Maksims Duynovs (Latviya)
+100 kq, 1/8 final
Uşanqi Kokauri – Xose Nova Alkantara (Dominikan) / Stefan Koviniç (Monteneqro) cütünün qalibi ilə
Kənan Nəsibov – Xanqarid Qantulqa (Monqolustan)
Qadınlar
48 kq, 1/8 final
Könül Əliyeva – Erika Xara (Ekvador)
52 kq, 1/16 final
Xədicə Qədəşova – Neelo Modise (Botsvana)
52 kq, 1/8 final
Aydan Vəliyeva – Qabriela Konseysau (Braziliya)
Qeyd edək ki, Turan Bayramov (60 kq) zədə səbəbindən heyətdən çıxarılıb.