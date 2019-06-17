Определились боксеры, которые представят Азербайджан на II Европейских играх "Минск 2019".

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана, на играх, которые пройдут 21-30 июня, команда будет представлена 11-ю спортсменами.

В борьбе среди мужчин выступят Руфат Гусейнов (49 кг), Масуд Юсифзаде (52 кг), Тайфур Алиев (56 кг), Джавид Челебиев (60 кг), Бахтияр Газибеков (64 кг), Лорензо Сотомайор (69 кг), Кямран Шахсуварлы (75 кг), Домингес Алфонсо (81 кг), Рахиль Мамедли (91 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+91 кг).

Среди женщин-боксеров на ринг выйдет Марьям Джабраилова (69 кг).

На II Европейских играх соревнования по боксу состоятся во Дворце спорта "Уручье". Бои стартуют 21 июня. 27 июня - день отдыха, а в последующие три дня определятся победители.

Отметим, что завершившая учебно-тренировочные сборы команда отбудет в Беларусь в 04:35 18 июня.