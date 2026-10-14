Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Президент Таджикистана прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 18:04
    Президент Таджикистана прибыл с визитом в Азербайджан

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 октября прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Таджикистана встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и другие официальные лица.

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Эмомали Рахмон Шахин Мустафаев
    Фото
    Emoməli Rəhmon Azərbaycanda səfərdədir
    Фото
    President of Tajikistan arrives in Azerbaijan
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