Президент Таджикистана прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 октября прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Таджикистана встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и другие официальные лица.