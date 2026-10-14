Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Президент Кыргызстана прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 17:48
    Президент Кыргызстана прибыл с визитом в Азербайджан

    14 октября президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Кыргызстана встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и другие официальные лица.

    Президент Кыргызстана прибыл с визитом в Азербайджан
    Президент Кыргызстана прибыл с визитом в Азербайджан
    Садыр Жапаров Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Фото
    Qırğızıstan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib
    Фото
    Kyrgyz President Sadyr Japarov arrives in Azerbaijan for CICA summit
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