Президент Кыргызстана прибыл с визитом в Азербайджан

14 октября президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Кыргызстана встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и другие официальные лица.