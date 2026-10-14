İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Qırğızıstan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2026
    • 17:44
    Qırğızıstan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Qırğız Prezidenti Sadır Japarov Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) 7-ci Zirvə Görüşündə iştirak etmək üçün oktyabrın 14-də Azərbaycana səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Qırğızıstan Prezidentini Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Samir Şərifov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Qırğızıstan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib
    Qırğızıstan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Sadır Japarov Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
    Foto
    Президент Кыргызстана прибыл с визитом в Азербайджан
    Foto
    Kyrgyz President Sadyr Japarov arrives in Azerbaijan for CICA summit
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:52
    Mbappe Çempionlar Liqasının tarixində ən yaxşı bombardirlər arasında beşinci yerə yüksəlib
    Futbol
    05:21
    İsrail aviasiyası Livanın cənubunda "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endirib
    Digər ölkələr
    04:38
    Azərbaycan BMT-ni mina təhlükəsi və itkin düşmüş şəxslər məsələsini diqqətdə saxlamağa çağırıb
    Xarici siyasət
    04:10
    Foto
    Tiranada etirazların miqyası böyüyür, tələbələr nazirliklərə hücum ediblər – yenilənib
    Digər ölkələr
    03:48
    Serbiya seçki kampaniyasına müdaxiləyə görə Xorvatiyaya etiraz notası göndərib
    Digər ölkələr
    03:12
    Tramp: İranla müzakirələrdə kiminlə danışdığımızı artıq bilmirəm
    Digər ölkələr
    02:44
    Mask: Starlink yalnız mülki və müdafiə məqsədləri üçün nəzərdə tutulub
    Digər ölkələr
    02:06
    Pentaqon Latın Amerikasına 600 hərbçi göndərir
    Digər ölkələr
    01:32
    İstanbulda hava səbəbindən 40-dan çox təyyarə başqa hava limanlarına yönləndirilib
    Region
    Bütün Xəbər Lenti