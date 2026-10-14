Новый взнос Казахстана в МВФ затронет и Азербайджан

Казахстан выделил дополнительные 25 млн долларов США на продление партнерства с Региональным центром развития потенциала Международного валютного фонда (МВФ) для Кавказа, Центральной Азии и Монголии (CCAMTAC), расположенным в Алматы.

Как передает Report, об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Соответствующее соглашение она подписала с председателем Национального банка Казахстана Тимуром Сулейменовым.

По словам К. Георгиевой, дополнительное финансирование отражает приверженность Казахстана укреплению институционального потенциала и повышению экономической устойчивости стран региона.

Региональный центр CCAMTAC оказывает экспертную и практическую поддержку девяти государствам, в том числе Азербайджану, Армении, Грузии, Казахстану, Кыргызстану, Монголии, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану.

Деятельность центра направлена на развитие профессиональных компетенций государственных органов и укрепление экономического управления в странах региона.

В фонде подчеркнули значимость сотрудничества для укрепления экономической устойчивости и обеспечения устойчивого развития региона.