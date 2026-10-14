Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Новый взнос Казахстана в МВФ затронет и Азербайджан

    Финансы
    • 14 октября, 2026
    • 17:52
    Новый взнос Казахстана в МВФ затронет и Азербайджан

    Казахстан выделил дополнительные 25 млн долларов США на продление партнерства с Региональным центром развития потенциала Международного валютного фонда (МВФ) для Кавказа, Центральной Азии и Монголии (CCAMTAC), расположенным в Алматы.

    Как передает Report, об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

    Соответствующее соглашение она подписала с председателем Национального банка Казахстана Тимуром Сулейменовым.

    По словам К. Георгиевой, дополнительное финансирование отражает приверженность Казахстана укреплению институционального потенциала и повышению экономической устойчивости стран региона.

    Региональный центр CCAMTAC оказывает экспертную и практическую поддержку девяти государствам, в том числе Азербайджану, Армении, Грузии, Казахстану, Кыргызстану, Монголии, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану.

    Деятельность центра направлена на развитие профессиональных компетенций государственных органов и укрепление экономического управления в странах региона.

    В фонде подчеркнули значимость сотрудничества для укрепления экономической устойчивости и обеспечения устойчивого развития региона.

    Кристалина Георгиева Тимур Сулейменов Региональный центр развития потенциала МВФ (CCAMTAC) Международный валютный фонд (МВФ)
    Qazaxıstanın IMF-ə yeni töhfəsi Azərbaycana da təsir edəcək
    Kazakhstan's new IMF contribution to benefit Azerbaijan
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    05:44
    FT: США предложили ЕС разморозить часть российских активов
    Другие страны
    05:09
    Азербайджан призвал ООН уделить внимание проблеме пропавших без вести и минной угрозе
    Внешняя политика
    04:38
    Мбаппе вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
    Футбол
    04:22
    Протестующие в Албании разгромили здания госструктур в Тиране - Обновлено
    Другие страны
    03:50
    Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" в южном Ливане
    Другие страны
    03:12
    Сербия направила Хорватии ноту протеста из-за вмешательства в предвыборную кампанию
    Другие страны
    02:43
    Трамп заявил, что не понимает, с кем США ведут переговоры в Иране
    Другие страны
    02:05
    Маск объяснил ограничение работы Starlink в Украине
    Другие страны
    01:39
    Более 40 следующих в Стамбул самолетов перенаправили в другие аэропорты
    В регионе
    Лента новостей