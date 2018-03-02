Олимпийский призер Азербайджана назвал время завершения карьеры

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Из-за операции на руке после Исламиады я некоторое время был вне тренировок".

Об этом Report сказал член сборной Азербайджана по боксу, победитель IV Исламских игр солидарности "Баку-2017" Теймур Мамедов.

Бронзовый медалист Лондонских летних олимпийских игр 2012 года, победитель I Европейских игр "Баку-2015" - 25-летний боксер сказал, что прошел через долгий процесс восстановления:

“Около месяца назад я приступил к тренировкам. Я не мог принимать участие в соревнованиях в последний год из-за травмы. Сейчас я не могу заниматься так, как хочу, т.к. прохожу действительную военную службу. Я занимаюсь с личным тренером. Прооперированную руку пока нельзя травмировать. В основном обращаем внимание на ноги”.

Выступающий в весовой категории 91 кг Мамедов сказал, что не видит проблем с возвращением в сборную, подчеркнув, что окончательное решение примет главный тренер Леонид Лоивский:

“Нашу сборную поручили очень хорошему главному тренеру. У меня с ним прекрасные отношения. Хоть я и не участвовал в чемпионате Азербайджана, у меня имеется достаточный опыт. Нет никаких проблем с возвращением в сборную. В апреле после завершения военной службы я буду тренироваться в полную силу.

В сборную попадет сильный. Рахиль Мамедли в моей весовой категории стал чемпионом страны. Если не ошибаюсь, я встречался с ним 3 раза, и каждый раз выигрывал. Он тоже юный и перспективный боксер. Но я верю в свои силы”.

Титулованный боксер отметил, что не участвовал в чемпионате станы в прошлом месяце, т.к. не успел подготовиться:

“Если я выступаю в соревновании, моя цель – победа. Я не хотел рисковать. Потому что был не в лучшей форме. Отдав долг родине, я смогу тренироваться вместе со сборной. Моя цель – участвовать в токийских летних олимпийских играх в 2020 году и завоевать медаль. После этого я завершу карьеру”.

Мамедов отметил, что не видит себя в профессиональном боксе. Он сказал, что его стиль боя не соответствует этому:

“Мой стиль больше соответствует олимпийскому боксу, чем профессиональному. В профессиональном боксе все совсем иначе. Мне это не подходит”.