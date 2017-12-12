Обнародована дата церемонии награждения по итогам проекта "Победители года - 2017"

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Центр спортивных исследований в рамках проекта "Победители года - 2017" проведет 13 декабря церемонию награждения на Бакинском олимпийском стадионе. Как сообщает Report, мероприятие стартует в 13:00 и будет организовано под девизом "9 и 13".

Во время церемонии будут награждены победители по номинациям "Спортивный деятель года", "Спортсмен года", "Иностранный спортсмен года", "Футболист года", "Команда года" (футбол и другие дисциплины), "Тренер года" (другие дисциплины), "Спортивное соревнование года", "Спортивный журналист года" и в высшей номинации "Главный тренер года" (футбол). Также будет вручен особый приз Центра.

Отметим, что организационную поддержку реализуемому пятый раз подряд проекту оказывает БОС, информационную поддержку – Report, спонсорами являются Aloff Made in Azerbaijan и TESS.