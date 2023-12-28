Обнародован рейтинг лучших азербайджанских гимнастов в 2023 году

Федерация гимнастики Азербайджана объявила имена лучших спортсменов по итогам 2023 года.

Федерация гимнастики Азербайджана объявила имена лучших спортсменов по итогам 2023 года.

Как сообщили Report в Федерации, первую строчку рейтинга заняла бронзовая призерка чемпионата Европы, четырехкратная серебряная и бронзовая медалистка летней Универсиады, обладательница лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже Зохра Агамирова.

На втором месте – команда по групповым упражнениям в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной.

На третьем месте - команда по групповым упражнениям, в составе Говхар Ибрагимовой, Секинаханым Исмаилзаде, Медины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.

Серебряный призер V Исламских игр солидарности, победитель Кубка мира, спортивный гимнаст Никита Симонов занял 4-е место.

Серебряные медалисты Чемпионата мира и трехкратные золотые медалисты чемпионата Европы, смешанная пара по акробатической гимнастике Агасиф Рагимов и Разия Сеидли заняли 5-е место.

Двукратный чемпион мира Михаил Малкин (тамблинг) занял 6-е место. Двукратные бронзовые призеры чемпионата мира, трехкратные золотые призеры чемпионата Европы, мужская пара по акробатической гимнастике Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев расположились на 7-ом месте рейтинга, а спортивная гимнастка Назенин Теймурова - на 8-ом месте.

Победители чемпионата мира в командном зачете тамблингисты Адиль Гаджизаде и Тофик Алиев заняли 9-е и 10-е места соответственно.