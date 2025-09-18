Нурмагомедов: "В дальнейшем постараемся добиться лучших результатов"

Азербайджанские борцы намерены показывать более высокие результаты на предстоящих турнирах.

Об этом в комментарии Report заявил азербайджанский борец вольного стиля Осман Нурмагомедов (92 кг), завоевавший бронзовую медаль на чемпионате мира в Загребе (Хорватия).

Он отметил, что после тяжелых поединков особенно приятно возвращаться на Родину.

"После каждого турнира нас здесь тепло встречают. Хочу поблагодарить болельщиков и руководство за оказанную поддержку. Мы добились хорошего результата, но будем стремиться к еще лучшему", - сказал спортсмен.

Напомним, в борьбе за третье место Осман Нурмагомедов одержал победу над представителем Грузии Мириани Майсурадзе со счетом 5:1.