    Нурмагомедов: "В дальнейшем постараемся добиться лучших результатов"

    Индивидуальные
    • 18 сентября, 2025
    • 00:10
    Нурмагомедов: В дальнейшем постараемся добиться лучших результатов

    Азербайджанские борцы намерены показывать более высокие результаты на предстоящих турнирах.

    Об этом в комментарии Report заявил азербайджанский борец вольного стиля Осман Нурмагомедов (92 кг), завоевавший бронзовую медаль на чемпионате мира в Загребе (Хорватия).

    Он отметил, что после тяжелых поединков особенно приятно возвращаться на Родину.

    "После каждого турнира нас здесь тепло встречают. Хочу поблагодарить болельщиков и руководство за оказанную поддержку. Мы добились хорошего результата, но будем стремиться к еще лучшему", - сказал спортсмен.

    Напомним, в борьбе за третье место Осман Нурмагомедов одержал победу над представителем Грузии Мириани Майсурадзе со счетом 5:1.

    Azərbaycan güləşçisi: "Növbəti yarışlarda daha yaxşı nəticələrə nail olmağa çalışacağıq"

