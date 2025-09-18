Нурмагомедов: "В дальнейшем постараемся добиться лучших результатов"
Индивидуальные
- 18 сентября, 2025
- 00:10
Азербайджанские борцы намерены показывать более высокие результаты на предстоящих турнирах.
Об этом в комментарии Report заявил азербайджанский борец вольного стиля Осман Нурмагомедов (92 кг), завоевавший бронзовую медаль на чемпионате мира в Загребе (Хорватия).
Он отметил, что после тяжелых поединков особенно приятно возвращаться на Родину.
"После каждого турнира нас здесь тепло встречают. Хочу поблагодарить болельщиков и руководство за оказанную поддержку. Мы добились хорошего результата, но будем стремиться к еще лучшему", - сказал спортсмен.
Напомним, в борьбе за третье место Осман Нурмагомедов одержал победу над представителем Грузии Мириани Майсурадзе со счетом 5:1.
Последние новости
01:26
Ахмед аш-Шараа: Переговоры с Израилем могут дать результаты в ближайшие дниДругие
00:58
Пауэлл: Решение ФРС принято в целях "управления рисками"Финансы
00:33
Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о взаимной оборонеДругие страны
00:10
Нурмагомедов: "В дальнейшем постараемся добиться лучших результатов"Индивидуальные
23:55
Всего 13 человек выжили после крушения лодки с беженцами у берегов ЛивииДругие страны
23:37
В ХАМАС заявили, что Израиль пустил по руководству движения в Дохе более 10 ракетДругие страны
23:18
СМИ: Два командира "Хезболлах" погибли при авиаударе Израиля по ЛивануДругие страны
23:12
Цена золота обновляет рекорды на фоне снижения ставки ФРСФинансы
23:11