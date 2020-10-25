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Нурмагомедов победил Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC

Нурмагомедов победил Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC Россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Поединок прошел на "Бойцовском острове" в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.
Индивидуальные
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25 октября 2020 г. 01:18
Нурмагомедов победил Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC
Хабиб Нурмагомедов

Россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, поединок прошел на "Бойцовском острове" в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.

32-летний Нурмагомедов выиграл бой удушающим приемом во втором раунде.

Эта защита титула стала для россиянина третьей. Нурмагомедов стал чемпионом организации 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением американца Эла Яквинту.

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Версия на английском языке Khabib Nurmagomedov defeats Justin Gaethje at UFC 254
Версия на азербайджанском языке Həbib Nurməhəmmədov Castin Qetjiyə qalib gəldi

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