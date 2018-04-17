Новые детали развлекательной программы Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Операционная компания Baku City Circuit (BCC) раскрыла детали развлекательной программы Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сообщили Report в Операционной компании Baku City Circuit, гоночный уик-энд с 26 по 29 апреля состоит из увеселительных мероприятий, ориентированных на разные категории зрителей.

Специально созданная для фанатов Ф1 зона развлечений будет располагаться на приморском бульваре Баку и доступна исключительно для обладателей билетов на Гран-при. Фан-зона откроет свои двери в 12:00 в четверг 26 апреля и в этот день будет функционировать до 21:00, тогда как 27 и 28 апреля данная зона будет открыта для посетителей с 10:00 до 19:00. В день гонки 29 апреля фан-зона будет принимать посетителей с 10:00 до 14:00. Вечерняя программа продолжится в концертном зале Crystal Hall, где с 27 по 29 апреля будут организованы концерты мировых поп-звезд и зажигательные выступления топовых диджеев.

В дополнение к традиционной прогулке по пит-лейну, организаторы Гран-при Азербайджана предоставят зрителям новые возможности для знакомства с миром "Формулы 1".

Обладатели 4-дневных билетов смогут присоединиться к прогулке по пит-лейну, которая будет организована в четверг 26 апреля с 14:00 до 15:30. В ходе прогулки гости пройдут вдоль гаражей и увидят приготовления команд к гоночным заездам, а также смогут понаблюдать тренировки пит-стопов. Посетители смогут пройти к Пит-лейну со стороны главной трибуны Абшерон.

Ежедневно, начиная с 11:00 в течение 27-28-29 апреля, будут проходить автограф-сессии пилотов "Формулы 1", где каждый желающий сможет получить автограф и сделать фото со звездами "королевских гонок". Учитывая популярность автограф-сессий, болельщикам рекомендуется прийти на встречу с пилотами заблаговременно.

Вдобавок, фанаты Ф1 смогут придти на встречу с новоиспеченными пилотами чемпионата и задать им вопросы. Такая возможность появится в пятницу 28 апреля с 15:30 до 16:00 в фан-зоне на приморском бульваре.

Впервые в этом году у болельщиков Ф1 появится возможность прогуляться по треку Baku City Circuit и сделать фотографии в самых красочных местах трассы. С 26 по 28 апреля сразу после гоночных сессий трек будет открыт для ознакомления. Кроме того, будут организованы специальнные автобусы, курсирующие по принципу "hop-on hop-off", которые будут перевозить зрителей по восьми точкам внутри трассы.

В отличие от прошлых лет, красочная приветственная церемония в этом году будет организована в рамках традиционного Парада пилотов "Формулы 1". Звезд "королевских гонок" провезут по всей трассе Baku City Circuit на специальной платформе и поклонники Ф1 смогут оказать теплый прием своим кумирам.

Спустя некоторое время до начала прогревочного круга все гонщики соберутся на стартовой решётке для участия в церемонии национального гимна с участием высокопоставленных лиц Азербайджана и Чемпионата мира. Другим нововедением "Формулы 1" станет замена девушек с табличками на стартовом поле на детей. Для этой цели Азербайжанская автомобильная федерация отобрала детей в возрасте 7-10 лет, которые будут сопровождать 20 пилотов к стартовому полю.

Зрители смогут попробовать себя в качестве гонщика на специальных симуляторах Ф1, которые будут находиться в игровых зонах вдоль Бакинского бульвара, а также посоревноваться на быстрое проведение пит-стопа.

"Формула 1" также проведет соревнование на симуляторах в рамках Esports и тот, кто покажет лучшее время, станет победителем ценного подарка.

Все посетители Гран-при Азербайджана после гоночных заездов 27-28-29 апреля смогут насладиться вечерней концертной программой. В этом году зрители будут зажигать до поздней ночи, так как вслед за мировыми поп-звездами выступят всемирно известные диджеи. Так, 27 апреля на концертную площадку выйдет группа Jamiroquai и вслед за ней DJ Afrojack, 28 апреля – Кристина Агилера и диджеи Axwell Λ Ingrosso, 29 апреля – Дуа Липа и Мартин Солвейг. Кроме того, музыкальная программа гоночного уик-энда будет разбавлена композициями популярных азербайджанских диджеев.

В отличие от предыдущих Гран-при музыкально-танцевальная программа пройдет в концертном зале Chrystal Hall, куда зрители смогут добраться, прогуливаясь по красочному приморскому бульвару или воспользовавшись специальным транспортом.

Порадуют гостей Гран-при Азербайджана многочисленные представления с участием акробатов, цирковых артистов, актеров пантомима и артистов на ходулях. На всем протяжении развлекательной зоны владельцы билетов Ф1 смогут стать свидетелями карнавального шествия, национальных танцев, а также музыкальных номеров и шоу-аниматоров.

Baku City Circuit также позаботилась о самых маленьких посетителях гоночного уик-энда и предусмотрела мероприятия для детей. В частности, будет организована специальная детская автошкола, где дети смогут познакомиться с правилами дорожного движения в веселой и непринужденной атмосфере. Дети постарше смогут вовлечься в другие интерактивные и коллективные состязания.

На протяжении всей фан-зоны на приморском бульваре будут встречаться различные места, чтобы сделать фотографии с Гран-при на память. В частности, можно будеть представить себя победителем и сфотографироваться на подиуме Гран-при Азербайджана, сделать селфи на фоне болида в национальном оформлении, ретро машин или различных хештегов Ф1 и т.д.