    Нилуфер Борджи взяла золото международного турнира по тхэквондо в Бельгии

    Нилуфер Борджи взяла золото международного турнира по тхэквондо в Бельгии

    Азербайджанские тхэквондисты завоевали шесть медалей на международном турнире Belgian Open, проходившем в городе Ломмел.

    Как сообщили Report в Федерации тхэквондо Азербайджана, в первый день соревнований наши юные тхэквондисты завоевали одну золотую и четыре бронзовые медали.

    Нилуфер Борджи (49 кг) поднялась на высшую ступень пьедестала почета, Расим Халилов (45 кг), Илькнур Алимов (48 кг), Мехрибан Исмаиллы (46 кг) и Аллахверди Мамедов (+78 кг) завоевали бронзовые медали.

    На соревнованиях среди взрослых Гашим Магомедов (63 кг) взял бронзу.

    Отметим, что судья международной категории Айгюль Абдуллаева участвует в турнире в качестве рефери.

    Нилуфер Борджи взяла золото международного турнира по тхэквондо в Бельгии
    Нилуфер Борджи взяла золото международного турнира по тхэквондо в Бельгии
    Нилуфер Борджи взяла золото международного турнира по тхэквондо в Бельгии
    Нилуфер Борджи взяла золото международного турнира по тхэквондо в Бельгии

    Azərbaycan taekvondoçuları Belçikada keçirilən beynəlxalq turnirdə 6 medal qazanıblar
    Последние новости

    19:52

    В парламенте Ирана не видят смысла в переговорах с США

    В регионе
    19:46
    Фото

    Нилуфер Борджи взяла золото международного турнира по тхэквондо в Бельгии

    Индивидуальные
    19:36

    Великобритания экстренно поставит партнерам ЗРК для отражения атак Ирана

    Другие страны
    19:31

    Украина заинтересована в поставках газа из Мозамбика

    Другие страны
    19:23

    СМИ: Переговоры с США ведет спикер парламента Ирана Галибаф

    Другие страны
    19:11

    При взрыве моста в Нигерии погибли не менее восьми человек

    Другие страны
    18:56

    Соглашение с МЕРКОСУР временно вступает в силу с начала мая

    Другие страны
    18:47

    Mehr: Иран ударил по базе ВВС Израиля Тель-Ноф

    Другие страны
    18:32

    Фидан и Исхак Дар обсудили заявление Трампа о приостановке операции против Ирана

    В регионе
    Лента новостей