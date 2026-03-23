Нилуфер Борджи взяла золото международного турнира по тхэквондо в Бельгии

Азербайджанские тхэквондисты завоевали шесть медалей на международном турнире Belgian Open, проходившем в городе Ломмел.

Как сообщили Report в Федерации тхэквондо Азербайджана, в первый день соревнований наши юные тхэквондисты завоевали одну золотую и четыре бронзовые медали.

Нилуфер Борджи (49 кг) поднялась на высшую ступень пьедестала почета, Расим Халилов (45 кг), Илькнур Алимов (48 кг), Мехрибан Исмаиллы (46 кг) и Аллахверди Мамедов (+78 кг) завоевали бронзовые медали.

На соревнованиях среди взрослых Гашим Магомедов (63 кг) взял бронзу.

Отметим, что судья международной категории Айгюль Абдуллаева участвует в турнире в качестве рефери.