Нилуфер Борджи взяла золото международного турнира по тхэквондо в Бельгии
Индивидуальные
- 23 марта, 2026
- 19:46
Азербайджанские тхэквондисты завоевали шесть медалей на международном турнире Belgian Open, проходившем в городе Ломмел.
Как сообщили Report в Федерации тхэквондо Азербайджана, в первый день соревнований наши юные тхэквондисты завоевали одну золотую и четыре бронзовые медали.
Нилуфер Борджи (49 кг) поднялась на высшую ступень пьедестала почета, Расим Халилов (45 кг), Илькнур Алимов (48 кг), Мехрибан Исмаиллы (46 кг) и Аллахверди Мамедов (+78 кг) завоевали бронзовые медали.
На соревнованиях среди взрослых Гашим Магомедов (63 кг) взял бронзу.
Отметим, что судья международной категории Айгюль Абдуллаева участвует в турнире в качестве рефери.
