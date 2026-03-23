Azərbaycan taekvondoçuları Belçikada keçirilən beynəlxalq turnirdə 6 medal qazanıblar
Fərdi
- 23 mart, 2026
- 19:25
Azərbaycan taekvondoçuları Belçikanın Lommel şəhərində keçirilən "Belgian Open" beynəlxalq turnirində 6 medal qazanıblar.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından məlumat verilib.
Yarışın ilk günündə gənc taekvondoçularımız 1 qızıl və 4 bürünc medal qazanıblar.
49 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Nilufər Borci bütün rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsində yer alıb. Rasim Xəlilov (45 kq), İlknur Əlimov (48 kq), Mehriban İsmayıllı (46 kq) və Allahverdi Məmmədov (+78 kq) bürünc medal əldə ediblər.
Böyüklər arasında keçirilən yarışda isə Qaşım Maqomedov (63 kq) bürünc medal qazanıb.
Yarışda beyxəlxalq dərəcəli referi Aygül Abdullayeva ölkəmizi hakim kimi təmsil edib.
