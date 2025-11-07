Названы знаменосцы Азербайджана на Исламиаде в Эр-Рияде
Индивидуальные
- 07 ноября, 2025
- 13:30
Определены спортсмены, которые понесут флаг Азербайджана на церемонии открытия VI Игр исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Об этом Report сообщили в Министерстве молодежи и спорта.
Флаг Азербайджана доверено нести тяжелоатлету Дадашу Дадашбейли и волейболистке Нилуфар Агазаде.
Исламиада завершится 21 ноября.
