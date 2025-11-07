Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Названы знаменосцы Азербайджана на Исламиаде в Эр-Рияде

    Индивидуальные
    • 07 ноября, 2025
    • 13:30
    Названы знаменосцы Азербайджана на Исламиаде в Эр-Рияде

    Определены спортсмены, которые понесут флаг Азербайджана на церемонии открытия VI Игр исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Об этом Report сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

    Флаг Азербайджана доверено нести тяжелоатлету Дадашу Дадашбейли и волейболистке Нилуфар Агазаде.

    Исламиада завершится 21 ноября.

