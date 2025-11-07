İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Azərbaycanın İslamiadanın açılış mərasimindəki bayraqdarları bəlli olub

    Fərdi
    • 07 noyabr, 2025
    • 13:05
    Azərbaycanın İslamiadanın açılış mərasimindəki bayraqdarları bəlli olub

    Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında Azərbaycan idman nümayəndə heyətinin bayraqdarları müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bu gün baş tutacaq açılış mərasimində Azərbaycan bayrağını ağırlıqqaldıran Dadaş Dadaşbəyli və voleybolçu Nilufər Ağazadə daşıyacaqlar.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.

