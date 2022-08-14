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Названы азербайджанские борцы, которые примут участие в чемпионате мира

Названы азербайджанские борцы, которые примут участие в чемпионате мира Объявлен состав сборной Азербайджана для участия в чемпионате мира среди борцов до 20 лет, который стартует 15 августа в столице Болгарии Софии.
Индивидуальные
14 августа 2022 г. 16:03
Названы азербайджанские борцы, которые примут участие в чемпионате мира

Объявлен состав сборной Азербайджана для участия в чемпионате мира среди борцов до 20 лет, который стартует 15 августа в столице Болгарии Софии.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, на чемпионате, который продлится семь дней, страна будет представлена ​​во всех трех видах борьбы.

В первые три дня соревнований выступят борцы вольного стиля под руководством старшего тренера Джабраила Гасанова, тренеров Назима Алиджанова и Ашрафа Алиева. В состав команды вошли Нуреддин Новрузов (57 кг), Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Зираддин Байрамов (65 кг), Кянан Гейбатов (70 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Сослан Тигиев (79 кг) и Сабухи Амирасланов (86 кг).

Женщины-борцы подключатся к состязаниям 17-19 августа. Под руководством старшего тренера Хасрата Мамедъярова и тренера Солмаз Адиловой страну представят Гюльтекин Ширинова (50 кг), Асмар Джангуртаран (53 кг), Эльнура Мамедова (55 кг), Биргюль Солтанова (62 кг), Марзия Садыгова (65 кг) и Нигяр Мирзазаде (68 кг).

Победители в греко-римской борьбы определятся в последние три дня чемпионата. Под руководством старшего тренера Нуреддина Раджабова, тренеров Эмина Ахмедова и Тураджа Гусейнли за медали поборятся Нихад Гулузаде (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг), Зия Бабашов (63 кг), Кянан Абдуллазаде (67 кг), Гурбан Гурбанов (72 кг), Хасай Гасанлы (77 кг), Рауф Алиев (82 кг) и Лачин Велиев (87 кг).

Отметим, что на чемпионате мира в качестве рефери также примет участие судья международного класса Турал Алиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan güləşçiləri açıqlanıb

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