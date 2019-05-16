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Азербайджанская команда вышла в финал проходящего в Баку чемпионата Европы

Наша команда вышла в финал проходящего в Баку чемпионата Европы

Молодежная сборная Азербайджана по художественной гимнастике завоевала путевку в финал проходящего в Баку чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает Report, в рамках квалификации многоборья наша сборная в составе Миланы Акперовой, Ляман Алимурадовой, Медины Асадовой, Сельджан Гаджизаде, Фариды Сафиярзаде исполнила композицию с пятью обручами, получив за нее 21.650 баллов. Команда обосновалась на пятом месте и пробилась в финал в этом виде. 

Отметим, что на чемпионате Европы участвуют спортсмены 35 стран. Взрослые участники соревнования испытывают силы в индивидуальных, а подростки - в групповых выступлениях. В индивидуальной программе Азербайджан представляют Зохра Агамирова и Вероника Худис. 

Чемпионат Европы завершится 19 мая. 

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