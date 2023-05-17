Награждены чемпионы мира по карате из Азербайджана

Награждены азербайджанские спортсмены Севиндж Мовсумзаде и Вусал Алиев, завоевавшие золотые медали на чемпионате мира по кудо карате, прошедшем в столице Японии Токио.

Награждены азербайджанские спортсмены Севиндж Мовсумзаде и Вусал Алиев, завоевавшие золотые медали на чемпионате мира по кудо карате, прошедшем в столице Японии Токио.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие почетный президент Федерации Кошики каратэ-до Азербайджана Аднан Ахмедзаде, президент Федерации Рафаэль Бунятов, первый вице-президент Юрий Мустафаев, а также вице-президенты Анвар Хазарханов и Вели Бунятов, главный тренер Назим Мовсумзаде, официальные лица и тренеры Федерации.

Спортсменам, выигравшим для Азербайджана первый чемпионат мира в соревнованиях по кудо, кубки вручил Аднан Ахмедзаде. Поздравляя каратистов, почетный президент пожелал им успехов в предстоящих соревнованиях.

Выступившие позже официальные лица заявили, что это большой успех.

От имени руководства федерации Анвар Хазарханов выразил благодарность министру молодежи и спорта Фариду Гаибову и президенту Ассоциации федераций карате Азербайджана Ульви Гулиеву за возможность принять участие в престижных соревнованиях.

В конце была сделана фотография на память.

Отметим, что на чемпионате мира Азербайджан был представлен 4 каратистами. Во взрослых соревнованиях соревновались Рашад Гулиев, Вусал Алиев, в возрастной группе 16-19 лет - Севиндж Мовсумзаде, а в соревнованиях юношей до 16 лет - Бугдай Рагимли.