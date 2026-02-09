На Зимней Олимпиаде предотвращена провокация армянских фигуристов

На XXV Зимних Олимпийских играх предотвращена провокация со стороны пары фигуристов Никиты Рахманина и Карины Акоповой, представляющих Армению.

Как сообщает Report, Международный союз конькобежцев изменил название музыкального сопровождения, которое спортсмены планировали использовать в соревнованиях.

Фигуристы не будут выступать под музыку с названием "Арцах". Вместо этого в их программе указаны композиции "Latkia"s Theme", "Ringa Ringa" и "Jai Ho".

Напомним, что ранее Национальный олимпийский комитет Азербайджана выразил протест в связи с намерением армянской пары использовать в программе соревнований музыку под названием "Арцах", расценив это как политическую и сепаратистскую провокацию.

Отметим, что XXV Зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.