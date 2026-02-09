Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    На Зимней Олимпиаде предотвращена провокация армянских фигуристов

    Индивидуальные
    • 09 февраля, 2026
    • 17:32
    На Зимней Олимпиаде предотвращена провокация армянских фигуристов

    На XXV Зимних Олимпийских играх предотвращена провокация со стороны пары фигуристов Никиты Рахманина и Карины Акоповой, представляющих Армению.

    Как сообщает Report, Международный союз конькобежцев изменил название музыкального сопровождения, которое спортсмены планировали использовать в соревнованиях.

    Фигуристы не будут выступать под музыку с названием "Арцах". Вместо этого в их программе указаны композиции "Latkia"s Theme", "Ringa Ringa" и "Jai Ho".

    Напомним, что ранее Национальный олимпийский комитет Азербайджана выразил протест в связи с намерением армянской пары использовать в программе соревнований музыку под названием "Арцах", расценив это как политическую и сепаратистскую провокацию.

    Отметим, что XXV Зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

    фигурное катание Зимние олимпийские игры Армения провокация
    Фото
    Ermənistanı təmsil edən fiqurlu konkisürənlərin qış olimpiadasındakı təxribatının qarşısı alınıb
    Фото
    Provocation by Armenian figure skaters at Winter Olympic Games prevented
    Ты - Король

    Последние новости

    17:58

    Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика

    Финансы
    17:58

    В Баку обсудили роль Среднего коридора в региональной связности и торговле Европа–Азия

    Инфраструктура
    17:56
    Фото

    Азербайджан демонстрирует военную продукцию на международной выставке в Эр-Рияде

    Армия
    17:51

    Азербайджан перешел на следующий этап в качестве кандидата для ежегодных заседаний ВБ и МВФ

    Финансы
    17:47

    Сербия и ООН подписали новое рамочное соглашение о партнерстве в области развития

    Другие страны
    17:41

    Трех человек задержали за ложные угрозы устроить теракт в Москва-Сити

    В регионе
    17:37

    Представители НПО Азербайджана направили открытое письмо вице-президенту США

    Внешняя политика
    17:32
    Фото

    На Зимней Олимпиаде предотвращена провокация армянских фигуристов

    Индивидуальные
    17:27

    Завтра в Азербайджане усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    Лента новостей