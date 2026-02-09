İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Ermənistanı təmsil edən fiqurlu konkisürənlərin qış olimpiadasındakı təxribatının qarşısı alınıb

    Fərdi
    • 09 fevral, 2026
    • 17:03
    Ermənistanı təmsil edən fiqurlu konkisürənlərin qış olimpiadasındakı təxribatının qarşısı alınıb

    Ermənistanı təmsil edən fiqurlu konkisürənlər Nikita Raxmanin – Karina Akopova cütlüyünün XXV Qış Olimpiya Oyunlarındakı təxribatının qarşısı alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, Beynəlxalq Konkisürmə Birliyi idmançıların yarış vaxtı istifadə edəcəyi musiqinin adını dəyişib.

    Onlar "Arsax" adlı musiqidən istifadə etməyəcəklər. Fiqurlu konkisürənlərin musiqiləri "Latkia's Theme", "Ringa Ringa" və "Jai Ho" adlanacaq.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi (MOK) XXV Qış Olimpiya Oyunlarında Ermənistanı təmsil edən fiqurlu konkisürənlər Nikita Raxmanin – Karina Akopova cütlüyünün yarış proqramında siyasi və separatçı məzmun daşıyan "Arsax" adlı musiqidən istifadə etməsi ilə bağlı etirazını bildirib.

    Qeyd edək ki, XXV Qış Olimpiya Oyunlarına fevralın 22-də yekun vurulacaq.

