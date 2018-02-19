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    На Олимпиаде подтвердилось использование допинга российским спортсменом

    Допинг-проба В Александра Крушельницкого дала положительный результат

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Допинг-проба В российского керлингиста, бронзового призера зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. 

    Как сообщает Report со ссылкой на издание Inside The Games, проба была вскрыта сегодня утром в антидопинговой лаборатории в Сеуле.

    На Играх-2018 Крушельницкий вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте. 

    Таким образом, российские спортсмены могут лишиться этой награды. Бронза Крушельницкого и Брызгаловой стала первой для российских керлингистов в истории Олимпийских игр.

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