На Гянджинском стадионе проходит церемония закрытия III Игр СНГ
Индивидуальные
- 08 октября, 2025
- 19:32
На Гянджинском городском стадионе проходит церемония закрытия III Игр СНГ.
Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, в мероприятии принимают участие официальные лица, представители международных спортивных организаций, спортсмены и зрители.
Отметим, что в соревнованиях приняли участие 1 624 спортсмена и 2 337 представителей из 13 стран.
На турнире Азербайджан представляли 340 спортсменов, Пакистан – 4, Россию – 262, Узбекистан – 254, Беларусь – 240, Казахстан – 147, Таджикистан – 144, Кыргызстан – 126, Туркменистан – 48, Турцию – 38, Кубу – 11, Кувейт – 6, Оман – 4 спортсмена.
