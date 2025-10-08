Gəncə stadionunda III MDB Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilir
- 08 oktyabr, 2025
- 19:23
Gəncə stadionunda III MDB Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilir.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, tədbirdə rəsmi qonaqlar, beynəlxalq idman təşkilatlarının nümayəndələri, idmançılar və tamaşaçılar iştirak edirlər.
Qeyd edək ki, yarışa 13 ölkədən 1 624 idmançı və 2 337 nümayəndə qatılıb.
Turnirdə Azərbaycanı 340, Pakistanı 4, Rusiyanı 262, Özbəkistanı 254, Belarusu 240, Qazaxıstanı 147, Tacikistanı 144, Qırğızıstanı 126, Türkmənistanı 48, Türkiyəni 38, Kubanı 11, Küveyti 6, Omanı isə 4 idmançı təmsil edib.
