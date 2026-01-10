İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Göyçayda 4 güləş zalı istifadəyə verilib

    Fərdi
    • 10 yanvar, 2026
    • 10:43
    Göyçayda 4 güləş zalı istifadəyə verilib

    Göyçayda 4 güləş zalı istifadəyə verilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından bildirlib.

    AGF regionlarda infrastrukturun və maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Zalların açılış mərasimində gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, AGF-nin vitse-prezidentləri Namiq Əliyev, Namiq Abdullayev, Fərid Mansurov, həmçinin federasiyanın baş katibi Pərvin Piriyev iştirak ediblər.

    Güləş Federasiyasının Elm və Təhsil Nazirliyi ilə əməkdaşlığı çərçivəsində Göyçay şəhərindəki 1, 3 və 6 saylı orta məktəblərin, eləcə də Qarabaqqal kənd orta məktəbinin idman zalları əsaslı şəkildə təmir olunaraq güləşçilərin ixtiyarına verilib.

    Güləşin bütün növləri üzrə məşqlərin keçiriləcəyi bu mərkəzlərdə dərslər ödənişsizdir. Yeni istifadəyə verilən zallarda ümumilikdə 600-dən artıq idmançının hazırlıq keçməsi üçün hər cür şərait yaradılıb.

    Qeyd edək ki, federasiya tərəfindən il ərzində mütəmadi olaraq bölgələrdə yeni güləş zallarının açılışı planlaşdırılır.

    Azərbaycan Güləş Federasiyası Göyçay güləş zalı idman zalı

    Son xəbərlər

    10:47

    Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemləri idxalına çəkdiyi xərci 1 % azaldıb

    Biznes
    10:43

    Milli Məclisin deputatları gələn həftə məzuniyyətdən qayıdacaqlar

    Milli Məclis
    10:43
    Foto

    Göyçayda 4 güləş zalı istifadəyə verilib

    Fərdi
    10:36

    Ötən gün axtarışda olan 84 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    10:34

    Azərbaycan klubları yoxlama görüşündə üz-üzə gələcəklər

    Futbol
    10:24

    Xınalıq, Qrız, Qusar, Şahdağda qar yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:16

    Azərbaycan nefti 4 %-dən çox bahalaşıb

    Energetika
    10:09

    Erlinq Holann ölkəsində ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    10:02
    Foto

    Şamaxı və Göyçay heyvan satışı bazarları açılıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti