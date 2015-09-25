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    Министр спорта Японии подал в отставку

    Министр взял на себя ответственность за задержку проекта строительства стадиона к токийской Олимпиаде 2020 года

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Министр спорта Японии Хакубун Симомура подал в отставку, сообщает Report со ссылкой на Би-Би-Си.

    Он заявил, что берет на себя ответственность за задержку проекта строительства стадиона к токийской Олимпиаде 2020 года.

    Оригинальный проект, подготовленный архитектором Захой Хадид, подвергся критике по мере того, как его стоимость удвоилась, составив два миллиарда долларов.

    Симомура, являющийся близким соратником премьер-министра Синдзо Абе, сказал, что его попросили остаться на посту до октября, когда будет произведена плановая смена кабинета.

    Окончательно проект стадиона должен быть утвержден в ноябре.

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